FC Porto sai com honra da Champions

Dragões despedem-se da Champions com brio, depois da goleada sofrida na primeira mão.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto empatou esta terça-feira a zero frente ao Liverpool em Anfield Road e atenuou a má imagem deixada no jogo da primeira mão onde foi copiosamente goleado por 0-5 no Dragão.



A equipa de Sérgio Conceição caiu nos oitavos da Liga dos Campeões, mas conseguiu um empate com honra, que pode ser um tónico para o que falta do campeonato e Taça de Portugal.



O resultado da primeira mão condicionou as escolhas de Sérgio Conceição para o jogo em Inglaterra. Fez descansar Marega e Brahimi a pensar nas próximas batalhas. Retirou criatividade e poder de fogo ao Dragão. O técnico portista não atirou a toalha ao chão, mas também é certo que não fez tudo o que estava ao seu alcance para ganhar o jogo. E isso até esteve mais próximo do que seria de esperar. Mas a verdade é que ontem não jogaram os melhores.



O técnico portista mexeu na equipa e a novidade foi Bruno Costa, jogador de 20 anos da equipa B. Se no FC Porto não entraram os melhores, no Liverpool assistiu-se a uma equipa apática e a gerir a gorda vantagem obtida na primeira mão. O jogo começou, por isso, morno.



O meio-campo esteve superpovoado, com os ingleses a privilegiarem a troca de bola à espera dos portistas. Jurgen Klopp também não conseguiu motivar os seus pupilos. É certo que os ingleses atacaram sempre com mais perigo, mas Felipe e Casillas foram chegando para as encomendas. O central brasileiro esteve intransponível. Aguerrido e decisivo.



O guardião espanhol calou quem duvidou do seu valor com um punhado de defesas seguras a remates de Lovren, Milner, Salah, Mané e Ings. O lance mais perigoso da primeira parte, foi mesmo um remate de Mané ao poste, depois de ter ganho posição a Dalot.



Na etapa complementar, os ingleses entraram forte, mas até foi o FCPorto que dispôs de mais remates à baliza. Waris (52’) até esteve próximo do golo com uma bomba de fora da área. Felipe, com um corte quando já estava no chão, num remate de Firmino, manteve o nulo.



Os dragões podem ainda queixar-se de uma grande penalidade não assinalada a Corona, que foi por duas vezes ensanduichado na área. O árbitro mandou jogar. Já ao cair do pano, Óliver ainda dispôs de uma boa ocasião, mas o seu remate bateu em Lovren. A reação do Liverpool foi imediata e valeu uma grande defesa de Casillas a cabeceamento de Ings. Estava garantido o empate e reposta a honra portista nas competições europeias.



ANÁLISE

Adeptos portistas

Os adeptos portistas em Inglaterra foram incansáveis no apoio à equipa. Cantaram durante todo o jogo "Eu quero ver o FC Porto campeão". No fim do jogo Pinto da Costa agradeceu o apoio e disse que a equipa saiu mais fortalecida deste jogo.



Oportunidade perdida

Os dragões perderam uma oportunidade soberana para somar a primeira vitória em Inglaterra. É certo que a eliminatória ficou decidida na primeira mão, mas o melhor FC Porto podia ter garantido um triunfo histórico em terras de sua majestade.



Penálti sobre Corona

O árbitro alemão deixou passar em claro uma grande penalidade a favor do FC Porto, por uma falta sobre Corona na área. O jogador portista foi ensanduichado por Milner e Matip. O juiz mandou seguir. Bem no capítulo disciplinar.



"Houve muita coisa positiva neste jogo", diz Conceição

"Houve muita coisa positiva neste jogo. Atuaram jogadores que não têm sido muito utilizados e quero dar-lhes os parabéns", disse Sérgio Conceição.



Sobre as detenções no Benfica, referiu: "Não vi as notícias. A internet no hotel estava muito difícil. Estava focado no jogo".