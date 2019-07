Portugal perde com o Chile e falha presença nas meias-finais do Mundial de Hóquei em Patins

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins perdeu esta quinta-feira por 4-2 com o Chile, em Vilanova, em Espanha, e falhou a passagem às meias-finais do Mundial2019.

Portugal, relegado para a metade inferior do quadro competitivo, vai agora defrontar na luta pelos lugares entre o quinto e oitavo posto o derrotado do jogo que opõem mais logo as seleções da Argentina e da Suíça, a disputar no pavilhão Isaac Gàlvez.

A faltar um jogo para o 'fecho' dos quartos de final, já está definido uma das meias-finais, que será disputada na sexta-feira entre a Itália e a campeã mundial Espanha, pelas 16h00 (+1 em Espanha), no Palau Blaugrana, em Barcelona.