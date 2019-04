Clube da Luz promoveu uma campanha para recolher donativos para a Fundação encarnada.

com 0,5% do seu IRS, para a fundação do clube.



"Alguém reparou?", questionou o Benfica na publicação.





O Benfica partilhou nas redes sociais do clube um vídeo do jogo, desde sábado, frente ao Tondela, onde mostra imagens da tatuagem temporária feita por vários jogadores encarnados.A tatuagem passa pelo número de contribuinte, em formato de águia, da fundação Benfica - no seguimento de uma campanha de apelo aos adeptos benfiquistas que queiram contribuir