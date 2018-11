Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hulk, ex-jogador do FC Porto, mostra o novo avião privado

Futebolista brasileiro quis apresentar a sua mais recente aquisição aos seus fãs.

21:53

O ex-jogador do FC Porto, Hulk, que atualmente joga no clube chinês do Shanghai SIPG, partilhou nas redes sociais fotografias do seu novo avião privado.



Em publicações do Facebook, o futebolista brasileiro mostrou o seu novo avião com a sua imagem e assinatura, um Hawker 800 com capacidade para oito passageiros.



"Sonhar, viver e agradecer", pode ler-se numa publicação no Facebook.



Hulk tem 32 anos e é considerado o segundo jogdaor mais bem pago no campeonato chinês.



