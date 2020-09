I Liga com testes em todas as jornadas e II Liga apenas de duas em duas

Os jogadores da I Liga vão ter testes à covid-19 antes de todas as jornadas, enquanto na II Liga serão testados a cada duas rondas, de acordo com o Plano de Retoma do Futebol Profissional.

Segundo o documento esta segunda-feira divulgado pela Liga de clubes, nas duas provas profissionais, todos os jogadores dos vários plantéis serão testados até 48 horas antes do início da prova, com o segundo escalão a iniciar-se na quinta-feira e o primeiro em 18 de setembro.

Depois do arranque da competição, os "jogadores constantes da ficha de jogo no último jogo oficial" serão testados até 48 horas antes da competição, sendo que estes exames serão feitos antes de todas as rondas na I Liga - regra aplica-se também para a Taça da Liga - e "a cada duas jornadas oficiais" na II Liga.