Ibrahimovic admite regresso à seleção sueca

Avançado sueco está a recuperar de uma lesão no joelho.

Por Lusa | 12:48

O avançado sueco Zlatan Ibrahimovic admitiu que pondera regressar à seleção da Suécia, caso recupere da lesão num joelho a tempo do Mundial2018 de futebol.



Retirado da seleção desde o Euro2016, o avançado do Manchester United, de 36 anos, está a recuperar de uma lesão num joelho desde novembro.



"A porta não foi fechada", disse Ibrahimovic, que é o melhor marcador da história da seleção sueca, com 62 golos em 116 jogos, tendo participado nos Mundiais de 2002 e 2006.



Ibrahimovic disse é "duro" ver os jogos da seleção, porque quer jogar, "seja no clube, seja na seleção", admitindo o "bom trabalho" feito pelos jogadores suecos na qualificação para o Mundial2018, na qual afastaram a Itália no 'play-off'.



O secretário geral da federação sueca, Hakan Sjostrand, disse que "um fresco e motivado" Ibrahimovic podia acrescentar algo à seleção, mas que isso terá de ser resolvido entre o avançado e o selecionador Janne Andersson.