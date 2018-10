Zlatan Ibrahimovic foi convidado do programa de James Corden, 'The Late late Show', e mostrou ser capaz de realizar todos os desafios que lhe foram propostos.



O futebolista sueco executou o movimento de dança conhecido por "floss" que consiste em balançar os braços, com os punhos fechados, da parte de trás do corpo para a frente, de cada lado, e encantou o público.



Os norte-americanos revelam estar totalmente rendidos ao avançado sueco que joga nos LA Galaxy.