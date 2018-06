IFAB aponta erro no penálti que valeu o empate ao Irão

A análise é de que "injustiças significativas foram evitadas".

Já depois de vários especialistas considerarem que a decisão de validar o penálti assinalado por mão na bola de Cédric frente ao Irão foi mal tomada, agora é a vez de fontes do International Board (IFAB) darem razão a Portugal. O organismo que é responsável pelo protocolo do vídeo-árbitro considerou, de acordo com o jornal britânico ‘The Times’, que o único erro cometido com o recurso ao VAR foi precisamente esse lance, que acabou por ditar o golo do empate do Irão e consequente queda da Seleção Nacional para o 2º lugar do Grupo B.

A análise é de que "injustiças significativas foram evitadas" com o apoio da tecnologia, que está em estreia no Campeonato do Mundo, embora seja reconhecido que Enrique Cáceres não deveria ter assinalado penálti contra Portugal, por ser considerado que o lateral internacional português não tocou propositadamente na bola com o braço.