IGAI investiga tiro da polícia que cegou adepto do Sporting

A situação clínica do jovem é grave, neste momento não vê de um olho. No dia dos festejos chegou a casa e confessou à família que tinha sido atingido por qualquer coisa. "Estava com o olho todo fechado.

Fui tentar abri-lo e de repente cai uma bala de borracha, estava presa dentro do olho", revelou o padrasto do adepto.

Um adepto do Sporting ficou cego de um olho após o disparo de uma bala de borracha por parte de um agente da PSP, durante os festejos do campeonato. A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) encontra-se a investigar a situação, avançou esta quarta-feira o Expresso.