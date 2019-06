Ihéu de Vila Franca do Campo é palco de mais uma etapa de Red Bull Cliff Diving

O ilhéu de Vila Franca do Campo, nos Açores, é o palco principal de mais uma etapa do Red Bull Cliff Diving, a mais importante prova mundial de saltos para a água.

A previsão de condições atmosféricas menos favoráveis para esta sexta-feira levou a organização a antecipar em um dia o início da prova. Assim, 24 atletas de 14 países já puderam mostrar toda a perícia em saltos para a água a partir de uma altura superior a 20 metros.





E, para já, não há grandes surpresas quanto aos protagonistas dos melhores saltos. Na prova masculina, o domínio esteve do lado do mexicano Jonathan Paredes, enquanto em senhoras o protagonismo foi para a australiana Rhiannan Iffland, atual líder da classificação geral após a realização de três provas.

As grandes decisões estão agendadas para este sábado, altura em que terá lugar a ronda final. Nessa altura, todos os olhos vão estar postos no majestoso ilhéu de Vila Franca do Campo e na destreza dos melhores atletas mundiais.