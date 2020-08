Iker Casillas elogia Sérgio Conceição e fala em época gloriosa

O ex-guarda-redes espanhol Iker Casillas elogiou este sábado o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após a conquista da Taça de Portugal de futebol, dizendo que os 'dragões' tiveram "uma temporada gloriosa".

Casillas, afastado do futebol desde que sofreu um enfarte em 01 de maio de 2019 num treino do FC Porto, esteve presente no sábado em Coimbra, onde os 'azuis e brancos' venceram a Taça, tendo sido chamado pelos companheiros para erguer o troféu em conjunto com o capitão Danilo.

"Atrás de cada treinador sério e com disciplina esconde-se também uma grande pessoa. Durante estes três anos pude comprovar que Sérgio Conceição é assim: exigente ao máximo e competitivo. Quer sempre ganhar e transmite isso aos seus jogadores", referiu Casillas.

Numa publicação na rede social Instagram, o ex-futebolista assegura que, "nestes três anos, se o FC Porto conseguiu troféus e estar a lutar eles foi por este treinador".

"Parabéns a todos os portistas! E claro a todos os meus companheiros! Hoje foi mostrada essa raça em que todos os adeptos deste clube acreditam! Uma temporada gloriosa", concluiu.

O FC Porto conquistou no sábado pela 17.ª vez a Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Benfica, por 2-1, conseguindo a 'dobradinha', depois de já se ter sagrado campeão nacional.