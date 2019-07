Iker Casillas foi a novidade no arranque dos trabalhos do FC Porto

Iker Casillas marcou presença no arranque dos trabalhos do FC Porto 2019/20. O espanhol foi um dos 22 futebolistas que se apresentaram esta segunda-feira para o início da preparação no Olival, e partilhou nas redes sociais o seu entusiasmo pelo regresso."De volta ao trabalho. Primeiro dia", referiu o jogador, que não se treinou integrado com o plantel. A presença do internacional espanhol acabou por concentrar a atenção dos adeptos, que não escondem a preocupação pela falta de reforços no plantel azul-e-branco.O mítico guardião, de 38 anos, pouco depois de ter renovado o contrato com o FC Porto, viu a carreira ameaçada após sofrer um enfarte agudo do miocárdio, a 1 de maio último, no centro de estágios.Transportado de urgência para um hospital do Porto, foi submetido a um cateterismo de urgência e esteve em observação durante cinco dias.Ontem, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto- Gaia, Casillas pôde testemunhar a versão ainda muito reduzida do novo plantel.Sérgio Conceição não pôde contar com vários jogadores, registando-se nesta fase apenas uma contratação: Saravia, internacional argentino, que chega do Racing Avellaneda e esteve integrado na seleção na Copa América.Entre os muitos ausentes no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, destaque para o maliano Marega e o congolês Mbemba (estão a disputar a CAN), Osorio (eliminado com a Venezuela da Copa América) e o internacional português Danilo.O defesa João Pedro e os avançados Aboubakar e Marius também não se apresentaram. Sérgio Oliveira regressou de empréstimo.O FC Porto tem 4 jogos de preparação agendados nesta pré-temporada.Defronta o Fulham (16/7, em Albufeira), o Betis (19/7, em Portimão) e o Getafe ou o Portimonense (21/7, em Portimão), estando o encontro de apresentação marcado para 27 de julho, frente ao Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, no Estádio do Dragão.