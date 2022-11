Imagem de Ronaldo retirada de Old Trafford

O Manchester United retirou, esta quarta-feira, a imagem de Cristiano Ronaldo de um póster gigante, em Old Trafford, onde eram homenageadas as lendas do clube que vestiam a camisola 7.A decisão surge alegadamente após a entrevista polémica à TalkTV, avança a Sky Sports.O póster figurava no exterior do estádio de Old Trafford há apenas 12 dias mas foi agora arrancado, em plena cisão entre Cristiano Ronaldo e o emblema inglês. O avançado português era um dos presentes na ação publicitária onde estavam incluídos David Beckham e Byran Robson.