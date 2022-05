Zlatan Ibrahimovic tinha revelado que jogou nos últimos seis meses sem um dos ligamentos do joelho esquerdo e com dores que o impediram até de dormir.



Agora, nas redes sociais, o avançado do Milan, de 40 anos, mostrou imagens daquilo a que se sujeitou uma vez por semana de há meio ano a esta parte: a retirada de líquido da articulação.

