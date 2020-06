Imprensa alemã garante que final da Liga dos Campeões vai ser em Lisboa

São cada vez mais os sinais de que a final da Liga dos Campeões vai mesmo ser em Lisboa. O Bild, jornal alemão, garante que a UEFA já tomou a decisão e que vai realizar a etapa final da prova milionária na capital portuguesa. De acordo com o periódico, o campeão europeu vai ser encontrado num mini torneio, que terá quartos de final, meias-finais e final disputados em Lisboa. "Lisboa vence Frakfurt", escreve o Bild no título de um artigo onde explica como a UEFA preferiu Lisboa, face à concorrência de cidades como Frankfurt, na Alemanha, e Moscovo, na Rússia, as outras opções do organismo que tutela o futebol europeu.



Uma informação, que surge depois da imprensa espanhola já ter adiantado que a UEFA estava a estudar uma final realizada a oito, em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, deu também a entender há dias que esse cenário poderia mesmo concretizar-se, admitindo que Portugal poderia receber boas noticias, relativamente ao futebol internacional.

