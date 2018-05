Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imprensa argentina avança que Acuña e Battaglia querem rescindir por justa causa

Choque causado pelas agressões em Alcochete leva vários jogadores do Sporting a ponderar saída.

15.05.18

O site desportivo argentino Tyc Sports avança esta terça-feira que Rodrigo Battaglia e Marcos Acuña, ambos pré-convocados para ira o Mundial da Rússia pela Argentina, manifestaram a vontade de sair do Sporting, na sequência das agressões de que jogadores e pessoal técnico foram alvo em Alcochete.



O jornal revela que os dois argentinos não estão sozinhos nessa intenção, havendo mais jogadores a pedir a rescisão unilateral do contrato, por considerarem não haver condições de segurança para continuarem no Sporting.