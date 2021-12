Imprensa brasileira diz que Jorge Jesus tem um plano para se vingar do Benfica

Um jornalista brasileiro diz que Jorge Jesus tem um plano para se vingar do Benfica e sair da Luz depois do segundo jogo no Dragão.O jornalista Renato Maurício Prado diz que o técnico está a preparar "uma doce vingança contra o Benfica". A notícia no jornal brasileiro Uol Esporte cita uma alegada fonte próxima de Jorge Jesus, que revela que o treinador quer ganhar os dois jogos ao FC Porto e, só depois disso, anunciar a Rui Costa que quer sair do clube.Renato Maurício Prado diz que esse plano seria um "monumental tapa de luva de pelica", uma expressão brasileira que tem o mesmo significado da expressão portuguesa "chapada de luva branca".