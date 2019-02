Jogador português foi alegadamente fotografado na chegada aos Estados Unidos.

O Orlando City fechou a contratação do atacante Nani, que estava no Sporting. O jogador português vai assinar contrato por três temporadas com o time da MLS. — Gustavo Hofman (@gustavohofman) February 17, 2019

Look who my son found at the Orlando airport. @andrew_wiebe you need to get GAM TAM thank you @samstejskal on this. @MLS pic.twitter.com/OkGcSg7qeF — TThresher (@ArmyGamecocks) February 17, 2019

O Orlando City, clube dos Estados Unidos, já fechou o acordo por Nani. O jogador português vai assinar contrato por três épocas com a equipa da liga norte-americana de futebol, avança a ESPN.Nani foi alegadamente fotografado no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, com um jovem fã.Até ao momento o Sporting não prestou qualquer esclarecimento sobre a saída do jogador nem sobre as negociações.