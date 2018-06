Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imprensa mundial chama "magnífico" a Ronaldo

"Depois de tudo, o que os adeptos de Espanha podem fazer é aplaudir".

12:00

O resultado da exibição entre Portugal e Espanha foi um empate a três bolas, mas a prestação do capitão da seleção das quinas não deixou ninguém indiferente.



Um dia depois do jogo com 'irmãos' espanhóis, Ronaldo está (ainda mais) nas bocas do mundo, a começar pela imprensa internacional.



Capas como a do segmento desportivo do jornal The Guardian, que adjetiva, em português, o craque como sendo "magnífico", ou mesmo o The New York Times, que faz um relato detalhado deste que foi um jogo de tirar o fôlego.



O The New York Times 'aplaudiu' a participação do capitão da seleção portuguesa de futebol, e disse que todos os adeptos da seleção espanhola também o deviam fazer.



"Não há motivos para ficarem desapontados. Espanha viu a vitória negada num momento brilhante de Portugal, e ainda assim não havia tristeza, nem raiva, apenas admiração" (...) Depois de tudo, o que os adeptos de Espanha podem fazer é aplaudir", avança a publicação.