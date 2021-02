"Exige-se a definição de uma estratégia de retoma através da organização de competições e indicação de uma data de referência para o início do treino sem restrições na formação”, disse esta quarta-feira o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Fernando Gomes falou numa audição parlamentar sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 no desporto, em nome também de outras quatro federações: andebol, patinagem, voleibol e basquetebol.





“Uma das grandes preocupações tem a ver com a inatividade no seio do movimento associativo, nomeadamente nos escalões de formação. Estas federações tiveram uma redução total de 65% dos atletas inscritos na formação masculina e feminina. Desses atletas inscritos apenas 13% têm atividade desportiva. Significa que dos cerca de 250 mil atletas inscritos em 2019/20 somente 14 mil (6%) estão a praticar desporto”, explicou Fernando Gomes.