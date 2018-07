INEM faz campanha e nem as quedas de Neymar escaparam

"75,8 por cento das chamadas de emergência para o INEM (também) são falsas", avançam nas redes sociais.

A comparação é feita entre as quedas do Neymar, que se especula muitas vezes serem falsas, e o número de chamadas de emergência que também o são.



A imagem utilizada é de um jogo do Brasil frente à equipa dos Camarões, no decorrer do Mundial 2014.



"75,8 por cento das chamadas de emergência para o INEM (também) são falsas", avança o INEM nas redes sociais.



Em apenas três horas, a publicação conta já com cerca de dez mil 'gostos', 7480 partilhas e 710 comentários.

O INEM voltou a surpreender com uma campanha e desta vez usou as famosas quedas de Neymar para ilustrar a mensagem.A última publicação, feita ao inicio da tarde desta sexta-feira, vem alertar para um problema registado junto dos operadores que recebem chamadas de emergência falsas.