Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inês Henriques e Nelson Évora recebidos em euforia

Portugueses conquistaram duas medalhas de ouro nos europeus de atletismo em Berlim.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Os novos campeões europeus Nelson Évora (triplo salto) e Inês Henriques (50 km marcha) foram esta segunda-feira recebidos em euforia à chegada a Lisboa, por cerca de uma centena de pessoas.



Os medalhas de ouro nos Europeus de atletismo, que terminaram no domingo em Berlim (Alemanha), foram os elementos mais solicitados da comitiva portuguesa e não esconderam a ambição de brilharem dentro de dois anos nos Jogos de Tóquio.



"O objetivo é chegar a Tóquio o mais forte possível e trazer uma medalha. Nunca fui para uma grande competição sem pensar numa medalha. Ainda faltam muitos treinos até lá, pequenas lesões, e há que gerir bem. Temos um plano bastante bom", disse o campeão olímpico em Pequim 2008, que desde 2017 treina sob a orientação do cubano Ivan Pedroso.



Nelson Évora explicou o segredo do seu sucesso aos 34 anos. "Amo aquilo que faço. Foi uma paixão à primeira vista. É onde me sinto bem, onde me sinto confortável. O verdadeiro segredo para cada um se reinventar é adaptar-se às novas regras ou às novas metodologias. Sou um artista e um artista tem de se reinventar", explicou o saltador, que se tem deparado com "muitas lesões e contratempos" nos últimos anos.



Já Inês Henriques, que juntou o título mundial ao ouro europeu e já admite que só "falta o título olímpico", não tem dúvidas de que atravessa o "melhor momento da carreira".



Mas para poder lutar pelo ouro olímpico, os 50 km marcha terão de fazer parte do programa, o que ainda não acontece: "O advogado [Paul Demeester] que me ajudou na introdução desta prova em Mundiais e nos Europeus está a trabalhar para o conseguir nos Jogos Olímpicos. Não é fácil. Temos o direito de ter a mesma oportunidade que os homens", afirmou a atleta, mostrando-se confiante em estar no pódio em Tóquio, então com 40 anos.



SAIBA MAIS

35

Portugal participou nos Europeus de atletismo com 35 atletas (20 mulheres e 15 homens). Conquistou duas medalhas de ouro, por Nelson Évora e Inês Henriques.



36 medalhas em europeus

Portugal soma 36 medalhas em campeonatos da Europa, sendo 15 de ouro, 13 de prata e oito de bronze.



Europeus de Paris em 2020

A próxima edição dos Europeus de atletismo disputa-se em Paris em 2020, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio.