Infantino elogia vídeo-árbitro

Presidente da FIFA muito satisfeito pelas arbitragens no Mundial.

Por Filipe António Ferreira | 08:43

A FIFA fez um balanço extremamente positivo das arbitragens no Mundial da Rússia, bem como da "histórica" implementação do vídeo-árbitro .



"Dissemos que queríamos que este fosse o melhor Campeonato do Mundo de todos os tempos e foi o melhor Mundial de todos os tempos. Um papel crucial nessa conquista foi desempenhado pelos árbitros que se destacaram com desempenhos do mais elevado nível", congratulou-se o presidente do órgão, Gianni Infantino.



De acordo com o organismo, que fez um balanço extremamente positivo da arbitragem e introdução do VAR, os juízes acertaram em 95,6% das vezes, sendo que com a ajuda do vídeo-árbitro a eficácia subiu aos 99,35%.



Para isso contribuíram as 17 mudanças de decisão no total de 455 incidentes ao longo dos 64 jogos.