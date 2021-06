Infeção de João Cancelo por Covid-19 preocupa seleção. Equipa tinha sido vacinada em maio

João Cancelo testou este domingo positivo à Covid-19 e foi obrigado a abandonar a comitiva da Seleção Nacional que está em Budapeste, Hungria, a preparar a estreia no Euro 2020.A notícia da infeção do defesa português caiu como uma bomba no seio do plantel, isto porque a seleção nacional foi vacinada "em tempo útil" para o Euro 2020. A FPF não especificou datas, mas osabe que os elementos da comitiva envolvida no Europeu, desde jogadores a equipa técnica, passando pelo staff de apoio (médicos, massagistas e técnicos de equipamentos) tomaram a vacina em maio, num processo articulado com a ‘task force’. Só as pessoas infetadas há menos de seis meses estão por vacinar.As infeções por Covid-19 já tinham desfalcado outras seleções nos últimos dias. O médio Sergio Busquets testou positivo à Covid-19 dois dias depois do jogo da Espanha com Portugal, sendo que apenas o médio do Barcelona acusou positivo entre todos os elementos da comitiva que foram submetidos.