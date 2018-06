Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglaterra chama por Alex Telles

Sérgio Conceição quer evitar a todo o custo saídas das estrelas do FC Porto campeão.

09:11

Aalex Telles está a ser alvo de muita cobiça por grandes clubes europeus e a cláusula de rescisão relativamente baixa – 40 milhões de euros – pode obrigar o FC Porto a perder um dos jogadores mais preponderantes na conquista do 28º título de campeão, apurou o Correio da Manhã.



O mercado inglês tem-se mostrado particularmente interessado no jogador de 25 anos. Chelsea, Liverpool e até o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, foram apontados em Inglaterra como clubes interessados na contratação de Alex Telles no mercado de janeiro.



Sérgio Conceição é que nem quer ouvir falar sequer da possibilidade de perder o jogador. Ainda assim, o FC Porto está já no mercado para encontrar uma alternativa ao jogador contratado em 2016 aos turcos do Galatasaray. Lucas Olaza, lateral-esquerdo uruguaio de 23 anos do Talleres, está a ser seguido pelos dragões. O jogador também interessa ao Benfica.



Alex Telles tem uma cláusula de 40 milhões de euros e vínculo até 2021 e foi um dos elementos mais influentes na conquista do título de campeão nacional: o jogador brasileiro de 25 anos realizou 45 jogos pelo FC Porto em 2017/18, nos quais apontou quatro golos.