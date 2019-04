Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglaterra chama por Moussa Marega

Maliano já tinha forçado a saída e nunca escondeu que deseja rumar à Premier League.

Moussa Marega é o homem do momento no FC Porto e a eliminatória com o Liverpool para a Champions fez aumentar ainda mais a cotação em Inglaterra, apurou o CM.



O avançado, de 28 anos, está a fazer uma grande temporada no Dragão e admite deixar o Porto caso surja uma proposta tentadora, de preferência da Premier League.



No ano passado o Everton, West Ham e o Aston Villa demonstraram interesse no jogador, mas esbarraram sempre na intransigência do FC Porto em só vender o seu máximo goleador esta temporada pela cláusula de rescisão: 40 milhões.



No verão passado Marega tentou mesmo forçar a saída mas acabou por renovar até 2021 , mantendo a cláusula. Um valor que acaba por ser acessível a vários clubes ingleses.



O próprio jogador já manifestou por diversas vezes que sonha jogar no campeonato inglês: "É um campeonato enorme, com jogadores fantásticos. Sempre foi um sonho jogar em Inglaterra."



Quando faltam cinco jogos para o final da época (quatro da Liga e a final da Taça de Portugal) Marega pode bater o melhor registo de sempre desde que chegou ao Dragão.



Até ao momento já marcou 19 golos contra os 23 apontados na temporada passada.



