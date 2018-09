Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglaterra investiga irregularidades da contratação de Marco Silva

Investigação terá acesso às chamadas telefónicas, mensagens de texto e de correio eletrónico do treinador português.

Por Lusa | 14:42

A Primeira Liga inglesa de futebol está a investigar possíveis irregularidades cometidas no processo de contratação de Marco Silva pelo Everton, numa altura em que o treinador português orientava o Watford, noticia hoje a comunicação social britânica.



Caso se confirme a abordagem irregular do Everton a Marco Silva, por ter sido realizada sem o consentimento do Watford, a entidade patronal do técnico português, o clube de Liverpool incorre no pagamento de uma multa avultada e na perda de pontos no campeonato.



A investigação, que está a ser conduzida por uma firma de advogados, terá acesso às chamadas telefónicas, mensagens de texto e de correio eletrónico de Marco Silva, de 41 anos, e de vários responsáveis dos dois clubes.



O Watford rejeitou várias propostas para a contratação de Marco Silva por parte do Everton, em outubro de 2017, na sequência do despedimento do holandês Ronald Koeman do comando técnico dos 'toffees', acabando por dispensar o treinador luso pouco tempo depois, em janeiro de 2018.