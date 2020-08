Inglaterra salva contas do Sporting

A venda de jogadores para o mercado inglês será a grande fonte de receitas do Sporting nos próximos meses. Numa altura em que estão com dificuldades para saldarem contas e movimentarem-se no mercado para reforçar a equipa para a próxima época, os leões podem encaixar dezenas de milhões de euros com futebolistas que já foram transacionados e outros que estão na porta de saída para equipas britânicas.









O West Bromwich vai desembolsar 9,5 M € por Matheus Pereira, que se somam aos 500 mil euros pagos aquando do empréstimo no início da época. Já o Man. United irá transferir mais 3 M € por Bruno Fernandes, devido à qualificação para a Champions. No início da próxima época, o médio deverá chegar aos 25 jogos pelo clube de Manchester, o que implica a entrada de mais 5 M € nos cofres leoninos. Estes 8 M € serão somados aos 55 M € aquando da transferência em janeiro, para um total de 63 M €, valor que pode chegar aos 80 M € durante a vigência do contrato mediante a concretização de outros objetivos individuais e coletivos.

O Sporting pode ainda aumentar o pecúlio com outros jogadores dos seus quadros. Um deles é Palhinha. O médio terminou um empréstimo de duas épocas ao Sp. Braga, mas está a ser apontado ao Wolverhampton. O negócio poderá ser feito por 10 a 15 milhões de euros, sendo que os minhotos terão direito a 15% da venda se ela for realizada até setembro.





Também Jovane Cabral tem motivado interesse de clubes da Premier League, dispostos a pagar 20 M €. O mesmo montante já terá sido oferecido pelo Arsenal para contratar Joelson.