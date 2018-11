Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iniciativa pioneira em Portugal promove negócios entre clubes e empresas

Entre os emblemas participantes estiveram representantes de FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Rio Ave e muitos outros.

21:36

Vários clubes que militam nos escalões profissionais do futebol português marcaram esta segunda-feira presença, no Porto, na primeira edição do 'Football Market', um evento pioneiro no nosso país, desenhado para potenciar negócios relacionados com a modalidade.



A iniciativa juntou, num só espaço, representantes de clubes, intermediários, empresas de agenciamento de jogadores, marcas de material desportivo, representantes de marketing e profissionais de outras áreas, num modelo de reuniões individuais e privadas, com tempo limitado.



Cada empresa ou profissional teve pequenos encontros iniciais de cinco minutos para apresentar os seus produtos e serviços aos representantes dos clubes, num sistema rotativo, que poderia ser posteriormente desenvolvido.



"Trata-se de uma plataforma de negócios e entendimentos, que promove uma ponte entre os clubes e quem já está ou quer trabalhar na área do futebol", explicou à Agência Lusa, Emanuel Calçada, responsável da Quest, empresa que promoveu o evento.



O empresário lembrou que este "é um modelo já há muito implementado no estrangeiro, mas que em Portugal não tinha sido experimentado", acreditando que pode ser "um trampolim para uma série de transações através de uma rede conhecimentos".



Entre os emblemas participantes estiveram representantes de FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Rio Ave e muitos outros, numa experiência que teve bom acolhimento.



"Há muitas pessoas e empresas a tentarem entrar no mundo do futebol, ou solidificarem a sua presença, e esta é uma forma dos clubes poderem abrir as suas portas para ouvirem as propostas, em diversas áreas, e, quem sabe, se construírem oportunidades de trabalho ou negócio", notou André Vilas Boas, diretor desportivo do Rio Ave, da I Liga.



Há procura de mais oportunidades de negócio esteve, por exemplo, Ricardo Oliveira, representante da empresa gestão de carreiras Dynamic Winners, que veio apresentar soluções já para o mercado de transferências de janeiro.



"É uma boa oportunidade para nos darmos a conhecer a clubes com quem ainda não temos relação, e para fortalecer os laços com aqueles com quem já trabalhamos, apresentando, no nosso caso, possibilidades de negócios de jogadores. Poder ter várias reuniões num só espaço creio que facilita o trabalho de todos", partilhou o responsável da empresa.



Esta primeira edição do 'Football Market' está inserida no 'World Scouting Congress', um evento que vai juntar, terça-feira, também na cidade do Porto, oradores nacionais e internacionais, de diversas áreas do futebol, num conjunto de seis painéis de conversas informais.



Entre a lista de oradores convidados estão Sérgio Conceição (treinador do FC Porto), Abel Ferreira (treinador do Sporting de Braga), Tiago Fernandes (treinador dos sub-23 do Sporting) e alguns ex-jogadores como Hugo Viana, Fernando Couto, José Bosingwa ou Fernando Meira, além de representantes de clubes de Espanha e Itália.