Inquérito às agressões na Academia do Sporting transita para o DCIAP

Vinte e três suspeitos estão em prisão preventiva.

O inquérito às agressões na Academia do Sporting vai transitar para o DCIAP, avança a TVI 24.



O Ministério Público (MP) tem "abundantes meios de prova indiciária", recolhidos na sequência dos incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, numa ação que diz ter sido "concertada", e que levou à prisão preventiva de 23 pessoas.



O MP enquadra a violência na forma como os adeptos "invadiram em bando e encapuçados as instalações sem qualquer autorização para o efeito, lançaram tochas no seu interior, forçaram a entrada no balneário por meio da força".



