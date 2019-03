Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Instabilidade financeira do Sporting mexe com Bas Dost

Goleador recusou propostas milionárias para ficar em Alvalade e está preocupado.

Por Mário Figueiredo | 01:30

A instabilidade financeira do Sporting e a forma como tem sido tratado por Marcel Keizer está a mexer com Bas Dost, o melhor goleador da equipa das últimas duas temporadas.



O avançado holandês, de 29 anos, anda desiludido, preocupado com o futuro e não tem tido o apoio que esperava de Marcel Keizer e da direção leonina de Frederico Varandas, apurou o Correio da Manhã.



É que Bas Dost recusou várias propostas milionárias, após a invasão e as agressões em Alcochete, para regressar ao Sporting.



O CM sabe que Sousa Cintra conseguiu convencer o holandês a voltar, abdicando, sabe o CM, de uma proposta de 18 milhões de euros limpos/ano para ingressar num clube chinês.



Mas havia propostas de turcos, espanhóis e ingleses.



Bas Dost preferiu continuar em Alvalade e em Portugal, onde terá encontrado o seu ‘paraíso’ para a sua família. Agora, a grave crise financeira e a possibilidade dos leões não cumprirem as suas obrigações têm afetado o goleador.



Além disso, o atleta sente que não tem tido o devido apoio da equipa técnica. A começar pela substituição frente ao Portimonense (59’) e à exclusão dos convocados para o Boavista.



Os leões falam numa ligeira lesão no joelho direito para justificar a ausência do atleta, que tem treinado.



Neto: "Feliz e grato pela oportunidade"

O defesa-central Luís Neto (Zenit) foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Sporting para a próxima época.



"Estou feliz e grato pela oportunidade de representar um clube com a dimensão do Sporting", disse ao jornal do clube. O jogador vai alinhar pelo Zenit até Junho e ingressa nos leões em julho.