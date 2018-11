Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Instrução do E-toupeira arranca esta quarta-feira em Lisboa

Arguidos pretendem que a juíza reconheça as "falhas de investigação" apontadas no processo e decida não os levar a julgamento.

08:27

A fase de instrução do processo E-Toupeira tem início esta quarta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa. Júlio Loureiro, funcionário judicial e arguido no processo, será o primeiro a ser ouvido.



Além dos dois funcionários judiciais (José Augusto Silva prestará declarações noutra data), Paulo Gonçalves (depoimento na sexta-feira) e a Benfica SAD (administradores presentes a juiz no dia 19) também pediram a abertura da instrução do processo.



A pretensão dos quatro arguidos é que a juíza Ana Peres reconheça as "falhas de investigação" apontadas no processo e decida não os levar a julgamento ou, pelo menos, que possa reduzir o número de crimes pelos quais estão acusados. O debate instrutório é no dia 26.