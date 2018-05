Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intenso reforço policial na sessão de esclarecimentos de Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting encontra-se a responder à perguntas dos sócios do clube.

12:57

A sessão de esclarecimentos aos sócios do Sporting Clube de Portugal por parte de Bruno de Carvalho, que está a decorrer no Pavilhão João Rocha, está a ser marcada por um intenso reforço policial.



No local encontram-se dezenas de agentes da autoridade de forma a prevenir a existência de qualquer situação motivada por desagrados.



A reunião, que começou às 10h00 deste domingo, ainda se encontra a decorrer.



Apesar de não ser permitida a entrada de órgãos de comunicação social para além dos oficiais do clube leonino, não há qualquer indício de confusões dentro do pavilhão.