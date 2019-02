Inter de Milão abre guerra à mulher de Icardi e retira-lhe a braçadeira de capitão

Wanda Nara, a fogosa mulher do futebolista Mauro Icardi

A relação entre Mauro Icardi e Wanda Nara fez correr rios de tinta em Itália e na Argentina. Tudo porque a proximidade entre o avançado do Inter e a compatriota argentina começou quando esta era casada com o jogador Maxi López, também oriundo do país da América do Sul. Icardi conta na sua auto-biografia, lançada em 2016, que foi Nara a aproximar-se dele, quando o casamento com López estava em crise. O casal tinha três filhos em comum, mas a relação entre López e Nara acabou mesmo por ruir.



O romance também valeu a rutura da relação entre os dois jogadores, que chegaram a jogar juntos na Sampdoria. Agora, Nara assume a posição de representante legal do atual marido.

Icardi, que tem contrato com o clube até 2021, ainda não acertou a renovação, o que tem gerado tensões entre a direção do Inter e a representante e mulher do jogador, Wanda Nara, que chegou a dizer existirem propostas de outros clubes.As tensões entre as partes chegaram a ser comentadas pelo técnico do Inter, com Luciano Spalletti a desejar que o assunto se resolva o mais rapidamente possível, por afetar o jogador e o plantel.Do lado de Icardi, foi a mulher a falar no domingo num programa desportivo: "Gostaria que o Mauro fosse mais apoiado pela equipa. Não sei se estas maldades vêm de fora ou de dentro da equipa."O avançado argentino atravessa um mau momento na equipa, pela qual não marca na Série A desde 15 de dezembro, e só marcou duas vezes depois disso, mas na Taça de Itália, com o Benevento e com a Lazio, numa prova em que o Inter já foi eliminado.