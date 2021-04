Inter de Milão junta-se aos desistentes da Superliga

parte do projeto da Superliga".

O Inter de Milão juntou-se esta quarta-feira aos clubes que desistiram da participação na Superliga.Em comunicado, o clube confirma que "já não

"Estamos sempre empenhados em proporcionar aos adeptos a melhor experiência futebolística; inovação e inclusão fazem parte do nosso ADN desde a nossa fundação. O nosso compromisso com todas as partes interessadas para melhorar a indústria do futebol nunca mudará.

O Inter acredita que o futebol, como qualquer setor de atividade, deve ter interesse em melhorar constantemente as suas competições, de forma a continuar a entusiasmar adeptos de todas as idades em todo o mundo, num quadro de sustentabilidade financeira.

Com esta visão, continuaremos a trabalhar em conjunto com instituições e todas as partes interessadas para o futuro do desporto que todos amamos", pode ler-se no documento.