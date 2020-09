O defesa-central argentino Otamendi procura desvincular-se do Manchester City para reforçar o FC Porto, mas o Inter de Milão está atento à situação e pretende desviá-lo.









Otamendi não faz parte dos planos do técnico Pep Guardiola e pretende iniciar um novo ciclo. O FC Porto é a prioridade, pois trata-se do clube que lhe deu projeção internacional. Chegou ao Dragão em 2010/11 e saiu para o Valência em 2014. Ingressou depois no Manchester City, onde cumpriu as últimas cinco temporadas.

O internacional argentino, de 32 anos, pode assim chegar ao FC Porto a custo zero. Segundo o diário ‘Olé’, tem pressionado os dirigentes do Manchester City a libertarem-no do contrato que tem até 2022. E até admite baixar o salário para voltar aos portistas.





O Inter de Milão, no entanto, também já percebeu que que se trata de uma boa oportunidade de negócio e está agora a convencer o jogador a mudar-se para Itália. Otamendi é um jogador representado por Jorge Mendes, empresário que colocou Fábio Silva e Vitinha no Wolverhampton. O bom relacionamento dos dragões com o superagente pode fazer pender o negócio para o lado do FC Porto.





Os portistas, que fazem a estreia na Liga, no sábado frente ao Sp. Braga, continuam a negociar a contratação de Toni Martínez, do Famalicão. O avançado espanhol até já fez exames médicos, mas divergências quanto à forma de pagamento estão a adiar a sua oficialização nos azuis-e-brancos.