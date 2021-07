Inter Milão responde ao Sporting: "São declarações inaceitáveis e gravíssimas"

O Inter Milão considerou "inaceitáveis, extremamente graves e falsas" as declarações do Sporting , que sublinhou que foi "usado um expediente para que o Inter e João Mário se procurassem eximir ao que contrataram" com a SAD leonina em 2016.



Comunicado do Inter Milão:

"O Inter tomou conhecimento do comunicado feito pelo Sporting. As declarações são inaceitáveis, extremamente graves e - mais importante - sem qualquer fundo de verdade. O clube irá proteger a sua imagem e reputação nos locais apropriados."





