Inter quer levar Herrera

Equipa de Milão quer bater a concorrência da Roma.

Por Filipe António Ferreira | 08:53

Héctor Herrera deve mesmo deixar o Dragão já em janeiro. Depois da Roma é agora o Inter Milão que deverá avançar para a contratação do internacional mexicano que termina contrato com o FC Porto em junho de 2019.



O processo de renovação com o médio há muito que está parado, o que tem sido aproveitado por vários clubes para se inteirarem da situação do jogador de 28 anos. A Roma foi o primeiro a revelar interesse.



Agora, é o Inter Milão que surge como principal candidato a garantir o mexicano. Segundo o ‘Corriere dello Sport’, os nerazzurri querem o médio já em janeiro. O jornal italiano avança com duas hipóteses: assinar já um pré-acordo em janeiro e o jogador ser integrado no arranque da nova temporada, ou então avançar com um valor de 10 milhões de euros para bater toda a concorrência e integrar o atleta nessa altura no plantel às ordens de Luciano Spalletti.



Herrera manifestou recentemente estar disponível para renovar, mas os dragões não estão na disposição de avançar com os seis milhões de salário anuais exigidos pelos representantes do jogador.



Também Brahimi ainda não renovou e a sua saída é praticamente uma certeza no verão. Inglaterra deve ser o destino do internacional argelino, que ontem foi dispensado da sua seleção devido a uma lesão, que não foi especificada pelos médicos da Argélia.



O médio regressa agora ao Porto onde vai dar início ao processo de recuperação. Os dragões regressam esta quinta-feira ao trabalho depois de quatro dias de folga concedidos pelo técnico Sérgio Conceição.