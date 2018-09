Internacional dinamarquês Bendtner detido por agredir taxista

Jogador conhecido pelo feitio temperamental volta a estar envolvido em caso polémico.

De polémica em polémica: assim anda a vida de Nicklas Bendtner. O avançado foi este domingo detido depois de ter agredido um taxista em Copenhaga. Tudo aconteceu durante a madrugada quando o ex-jogador do Arsenal e atual avançado dos noruegueses do Rosenborg agrediu violentamente um taxista partindo-lhe o maxilar. Segundo a imprensa dinamarquesa, citada pelo 'Mirror', o jogador de 30 anos foi detido pela polícia.No que ao futebol diz respeito, a carreira do dinamarquês também tem vindo a decair. Depois da saída dos gunners, Bendtner representou equipas de menor dimensão como o Wolfsburgo, Nottingham Forest e agora o Rosenberg, falhando a presença no Campeonato do Mundo da Rússia por lesão.O jogador que chegou a ser dado como certo no Benfica, parecer estar a entrar na fase descendente da carreira e o seu comportamento fora de campo não ajuda.Recorde-se que entre o historial de polémicas de Bendtner háou por