Carlos Silva é o candidato à presidência do Vitória de Setúbal escolhido pelo movimento de sócios que congrega várias correntes internas do clube. Ao que o CM apurou, o dirigente ligado ao andebol dos vitorianos comprometeu-se a garantir a entrada de um novo acionista na SAD desde que fosse ele o presidente. Perante a falta de alternativa para assegurar a obrigatória entrada de capital, outros nomes equacionados pelo dito movimento caíram por terra.





A entrega da lista, que terá de ser feita até às 18h00 de segunda-feira, dia 21 (uma semana antes das eleições marcadas para dia 28), está dependente da confirmação de que o referido investidor aceita as condições para se tornar acionista da SAD do Vitória. Carlos Silva, apurou o CM, deverá ter Nuno Soares (candidato derrotado nas eleições anteriores) como vice-presidente e tudo indica que será candidato único. Acácio Correia, empresário radicado no Peru, desistiu de concorrer depois de ter perdido o apoio do investidor que encontrara para a SAD. Para tal foi decisiva a ação judicial colocada pela Câmara de Setúbal para que a Justiça reconheça que já não é acionista.



pormenores

Ilustres integram grupo







Carlos Cardoso, Rogério Vaz de Carvalho, Fernando Belo, Manuel Guerra Henriques, Noel Camoesas, Chumbita Nunes ou Giovanni Licciardello são algumas das figuras que integram o movimento de sócios dinamizado por por Francisco Alves Rito, Paulo Oliveira e Helena Parreira.

Demissão de Rodrigues



O Vitória de Setúbal avançou para eleições depois da demissão de Paulo Rodrigues no dia 3 deste mês. Foi presidente do clube sadino durante um mês e meio, depois de ter sido eleito a 19 de outubro.