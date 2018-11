Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigação ao acidente de Fórmula 3 de piloto alemã levará semanas

Cinco pessoas ficaram feridas no acidente aparatoso.

Por Lusa | 12:14

A investigação ao acidente de domingo no Grande Prémio de Fórmula 3 de Macau, em que cinco pessoas ficaram feridas, "levará várias semanas", disse esta quarta-feira Charlie Whiting, diretor de corridas de Fórmula 1 da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).



"É muito cedo para tentar estabelecer a causa. Nós sabemos porque [a piloto alemã Sophia Flörsch) perdeu o controlo do carro, mas temos que nos dar a uma análise muito mais cuidada", disse Charlie Whiting à agência France-Presse.



Lançado a mais de 270 km/hora a quase 300 metros de uma curva em ângulo reto, a mais apertada do circuito de Macau, o monolugar de Sophia Flörsch bateu na traseira de um outro, que estava a desacelerar inesperadamente, e voou contra uma bancada com repórteres fotográficos e comissários de pista.



"Levará várias semanas para analisar os dados e as imagens do carro o mais cuidadosamente possível para determinar como os dois monolugares se tocaram, as consequências desse contato, o que se passou e como", disse Charlie Whiting.



O diretor da Fórmula 1 para a área de segurança acredita que as barreiras, mesmo partidas, diminuíram um pouco o ritmo do carro e a solidez da célula de segurança também protegeu a piloto alemã, de 17 anos, que foi submetida a um enxerto ósseo para reparar uma fratura na coluna vertebral.



O piloto do carro atingido, o japonês Sho Tsuboi, dois repórteres fotográficos e um comissário de pista também ficaram feridos na sequência do despista do monolugar da alemã Sophia Flörsch.