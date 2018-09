Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigado alegado saco azul na SAD do Sporting de Braga

António Salvador acusa ex-diretor geral de querer "intoxicar" com "factos falsos".

Por Secundino Cunha | 09:56

O Sporting de Braga pediu para ser investigado e por isso tem as portas abertas ao Ministério Público. Só pedimos que a investigação seja célere, para se acabar de vez com esta nuvem de suspeitas". António Salvador, presidente da SAD do Sporting de Braga reage desta forma à notícia de que o clube arsenalista está a ser investigado por movimentar 2,5 milhões de euros sem faturas ou com faturas falsas.



O dirigente acusa o antigo diretor-geral do clube, João Gomes, de tentar "intoxicar a opinião pública" e, em comunicado, a SAD responsabiliza João Gomes pela existência do alegado saco azul.



Ao CM, António Salvador diz desconhecer a existência de um inquérito-crime à SAD e sublinha que nem ele, nem o Braga foram notificados para prestar declarações. Reforça que não é arguido. O presidente do Braga diz-se "tranquilo" no que toca às contas do clube e não tem dúvidas de que a denúncia surge como retaliação à queixa- -crime formalizada pelo Braga contra o ex-dirigente, a quem acusa de ter tentado extorquir o clube, quando foi afastado. Gomes exigiu receber 250 mil euros e um Mercedes para não denunciar o alegado saco azul. É julgado em outubro.



O Ministério Público de Braga investiga denúncias de "comissões" pagas por transferências de jogadores, serviços de um bruxo e até "a compra do silêncio" do guarda-redes Cássio.



Auditoria revelada na AG

Na sequência da saída de João Gomes da SAD do Sporting de Braga, no início deste ano, em conflito com António Salvador, o presidente da SAD encomendou uma auditoria externa às contas do clube.



O objetivo é perceber se houve ou não um buraco financeiro de 2,5 milhões de euros que consta na lista de alegadas faturas falsas e pagamentos sem fatura denunciadas pelo ex-dirigente.



Os resultados da auditoria - que por exigência de Salvador foi acompanhada pelo Conselho Geral e não pela SAD ou pela Direção - são apresentados aos sócios na próxima Assembleia Geral, que está marcada para o início de outubro.



João Gomes esteve incontactável

O CM tentou durante o dia de domingo, por chamadas e mensagens de texto, obter uma reação por parte de João Gomes às acusações de António Salvador. O antigo diretor-geral do clube arsenalista nunca atendeu o telemóvel, nem respondeu às mensagens.