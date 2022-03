O Sp. Braga está mais perto de transformar em realidade o sonho de chegar aos quartos de final da Liga Europa. A eficácia que faltou até ao intervalo surgiu mais tarde quando Vitinha marcou na única ocasião da equipa da casa no 2º tempo, o que aliado a uma exibição seguríssima de Matheus valeu uma vitória por 2-0 sobre o Mónaco que abre boas perspetivas para a 2ª mão, para a semana, no Principado.









O jogo não podia ter começado melhor para os minhotos. Aos 3 minutos, após um canto, depois de Abel Ruiz quase ter marcado de cabeça, Rodrigo Gomes rematou de muito longe e a bola regressou aos pés de Abel Ruiz, que perto da marca de penálti fez o 1-0. Nessa jogada e em outras que se seguiram, o Sp. Braga apostou na pressão alta e em transições rápidas para criar perigo. Aos 7’, Iuri Medeiros surgiu isolado, permitindo a defesa a Nubel.

O Mónaco melhorou a circulação de bola a partir do quarto de hora e foi empurrando os guerreiros para trás. Matheus, com duas grandes defesas aos 23’ e aos 25’, evitou o empate. E quando os monegascos aproveitaram as falhas de posicionamento arsenalista, os golos de Gelson e Ben Yedder foram anulados por fora de jogo. Mesmo sem posse de bola (43%), o Sp. Braga criava perigo quando acelerava. Ricardo Horta viu um remate desviado para o poste aos 31’ e Rodrigo Gomes, isolado, rematou fraco.





No 2º tempo só ia dando Mónaco. Matheus impediu o golo de Gelson Martins aos 49’ e um autogolo aos 67’. Já depois de Carlos Carvalhal ter refrescado a equipa para lhe dar maior resistência, Fabiano encontrou Vitinha na área para o 2-0.

“Não está nada ganho”



“Espero que a vitória seja valorizada como merece. Entrámos bem no jogo. Podíamos ter marcado quatro ou cinco vezes. Na segunda parte, o Mónaco reagiu, mas conseguimos travá-los. Não está nada ganho porque o adversário tem muita qualidade”, disse no final do jogo Carlos Carvalhal.





Já Abel Ruiz, que abriu o marcador, considerou o “triunfo justo”. “Nada está ganho e vamos ter um jogo difícil no Mónaco”, disse.