Iraniano Morteza Mehrzad tem 2,46 m e vai brilhar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Morteza Mehrzad é iraniano, tem 2,46 metros e é o homem mais alto do seu país. É também o atleta paralímpico mais alto do mundo e o segundo homem mais alto do planeta.

Está na equipa de voleibol do Irão e garante que a modalidade lhe salvou a vida: "Antes de me juntar a esta modalidade, era uma pessoa muito isolada. No passado nunca imaginei que pudesse um dia ser atleta e defender as cores do meu país."

Vai ser uma das estrelas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio e acredita-se que o certame será aproveitado para um documentário sobre a sua impressionante vida.