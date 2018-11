Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmã de Bruno de Carvalho diz que antigo presidente leonino não tem acesso a chuveiro

"Como se deixa um homem num local onde não há um duche", questiona Alexandra de Carvalho.

Alexandra de Carvalho falou esta terça-feira à TVI para comentar a detenção do seu irmão, Bruno de Carvalho. A irmã do antigo presidente do Sporting não escondeu a revolta sobre a situação pela qual o ex-dirigente leonino está a passar.



"É mais uma ingratidão, um disparate total. Isto não lembra a ninguém. Os casos mais mediáticos são os que nos mostram o que provavelmente se passa com mais pessoas", começou por dizer.



"Como se deixa um homem num local onde não há um duche, chuveiro, para ser ouvido a uma terça e uma quarta?", disse, antes de afirmar que o seu irmão está a ser alvo de um tratamento injusto.



"Injustiça? Com certeza. É assustador ouvir os comentários que são feitos. É como se a pessoa fosse impotente perante isto tudo. A verdadeira sensação é que Bruno de Carvalho está abaixo da justiça. E provavelmente há mais pessoas assim", disse.



Alexandra relata momento da detenção

A irmã de Bruno de Carvalho relatou o momento da detenção do ex-presidente do Sporting. Alexandra de Carvalho chegou a casa do irmão pouco depois de este ser surpreendido pelos primeiros agentes.



"Tinha acabado de sair com a minha sobrinha e fomos comprar uma árvore de Natal. Quando chegámos deparámo-nos com muitos homens desconhecidos, um cão… Horas? Um quarto para as seis. As buscas… ainda tivemos de esperar, aqueles eram só os primeiros a chegar", referiu à TVI.



A irmã do antigo dirigente dos leões explicou ainda que leu a documentação apresentada a Bruno de Carvalho e contou a reação deste: "Foi-nos apresentado um mandado de busca, assinado por um juiz e o de detenção, assinado apenas pela Procuradora. Ligámos a um advogado e esperámos que fizessem a busca com o cão. O Bruno estava calmo, mas completamente surpreendido. Olhou para mim e disse: 'olha, não são amigos. Vêm para me deter'. Não compreendo. Dei uma olhada na documentação e disse 'mas isto é para interrogatório e já está aqui que és culpado?'. Telefonei ao advogado, que veio e tomou as notas que tinha que tomar. Acatámos as ordens que fomos recebendo. Levaram computadores e telemóveis. Do que me lembro foi isto".



Questionada sobre se alguma vez Bruno de Carvalho pensou deixar o país antes de ser detido, Alexandra de Carvalho refutou a ideia: "Não. Uma pessoa que tem o percurso que ele tem, a vontade que tem de fazer as coisas corretas, clareza, franqueza, frontalidade - se calhar por vezes até para além da conta - vai agora fugir? Quando tem a possibilidade e dever de dizer o que tem a dizer? Nunca foi falado nada disso. Nunca foi hipótese".