Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, já reagiu à notícia que dá conta de que o jogador está infetado com Covid-19 A empresária partilhou, esta terça-feira, uma imagem no Instagram em que se lê: "Deus não está indiferente às suas necessidades. Ele está ouvindo o seu clamor".A mensagem de esperança acaba com uma frase inspiradora: "Ele está atento a você e já preparou a sua bênção, o seu milagre".