Iroman 70.3 de Cascais com recorde de mais de 2.600 participantes

Prova portuguesa está entre uma das maiores do mundo.

João Silva, Ana Filipa Santos e Bruno Pais contribuem para o recorde de mais de 2.600 atletas que esgotaram as inscrições no Ironman 70.3 Portugal, que vai decorrer em 30 de setembro em Cascais.



"Ultrapassámos todas as expectativas e não podíamos estar mais satisfeitos por isso. Não temos dúvidas de que esta vai ser uma grande festa e um evento que prestigia, não só o triatlo, como o país e a região de Cascais. Estamos certos de que vai ser mais um sucesso", disse Jorge Pereira, da organização.



Os especialistas portugueses juntam-se a outros de mais de 70 países a completar 1.900 metros de natação, 90 quilómetros de ciclismo e 21,1 quilómetros de corrida.



A soma das três provas é de 113 quilómetros, aproximadamente 70,3 milhas, daí o nome Ironman 70.3, metade das distâncias do habitual Ironman.



A prova portuguesa está entre uma das maiores do mundo: no fim da época, os atletas que conquistem mais pontos nas várias etapas terão direito a disputar o Mundial.