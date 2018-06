Futebolista espanhol em destaque esta quarta-feira no jogo entre a Espanha e o Irão.

Isco teve de "salvar" um pássaro durante o Espanha - Irãopic.twitter.com/E2YdHIHdio — Remate Digital (@Remate_Digital) 20 de junho de 2018

Um vídeo do jogador espanhol Isco a "salvar" um pássaro durante o encontro desta quarta-feira entre a Espanha e o Irão, referente ao Mundial 2018, está a correr as redes sociais.As imagens mostram o jogador a transportar o pequeno animal para fora do relvado.Recorde-se que a seleção espanhola derrotou o Irão, por 1-0, na segunda jornada do Mundial 2018.