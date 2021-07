Istambul quer candidatar-se à organização dos Jogos Olímpicos de 2036

A cidade de Istambul manifestou esta terça-feira através do seu presidente da câmara, a intenção de se candidatar à organização dos Jogos Olímpicos de 2036.

"Queremos preparar Istambul para os Jogos Olímpicos. Queremos que seja uma cidade olímpica. Isto é uma declaração de intenções. O nosso principal objetivo são os Jogos de 2036", disse Ekrem Imamoglu, à televisão oficial do município.

Segundo Imamoglu, o município está a colaborar com o Comité Olímpico da Turquia e com várias equipas para conseguir atingir o objetivo de organizar o evento.

Sem detalhar, o autarca garantiu que estão em curso vários projetos para tornar o desporto mais acessível aos 15 milhões de habitantes da maior cidade turca.

Istambul candidatou-se à organização dos Jogos Olímpicos de 2020, atribuídos a Tóquio, e que começam em 23 de julho, depois de terem sido adiados por um ano devido à pandemia de covid-19.

Os Jogos Olímpicos de 2024 vão decorrer em Paris, e a organização dos de 2028 foi atribuída à cidade norte-americana de Los Angeles.

Em 21 de julho, vai ser votada pelo Comité Olímpico Internacional a designação da cidade australiana de Brisbane como sede dos Jogos Olímpicos de 2032.

Brisbane entra para a história como a estreante do novo modelo de eleição assumido pelo COI, em que a cidade escolhida resulta do diálogo do próprio organismo com as interessadas, em vez de uma corrida entre várias aspirantes.