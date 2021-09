"Isto até parece um jogo da UEFA, por ter um árbitro estrangeiro”, disse esta sexta-feira Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, no lançamento do jogo deste sábado (15h30) em Paços de Ferreira, que será dirigido pelo juiz francês Willy Delajod.













Leia também Árbitro francês em jogo da Liga entre Paços de Ferreira e Sporting de Braga A presença do gaulês acontece ao abrigo de um protocolo de intercâmbio entre os órgãos de arbitragem das federações de Portugal e França. Em sentido inverso, Luís Godinho vai apitar o jogo Bordéus-Lens (domingo).

Noutro âmbito, Carlos Carvalhal disse estar satisfeito com o seu plantel, agora que o mercado está fechado. “Está muito equilibrado. Aceitaria qualquer plantel e, com estas três prendas, Yan Couto, Diogo Leite e Chiquinho, melhor ainda.”





Sobre o jogo de hoje em Paços de Ferreira, diz ser “uma das saídas mais difíceis do campeonato”. Disse mesmo estar um nível acima das deslocações aos terrenos do Moreirense e do Marítimo, dois jogos que o Sp. Braga ganhou.